Топ -7 продуктов, которые категорически нельзя готовить в мультиварке

Мультиварка – безусловно полезный кухонный девайс, который упрощает и экономит время готовки и прибывания на кухне в несколько раз. Казалось бы, что это заменимый "помощник" без которого не обойтись каждой хозяйке, но и здесь есть свои минусы, сообщает Обозреватель.

Далее подробнее, какие продукты категорически нельзя готовить в мультиварке и самое главное – почему.

1. Овощи

Спаржу нельзя готовить в мультиварке. Источник: pixabay.com

Если вы хотите испортить ценные и полезные овощи, такие как: зеленый горошек, шпинат, томаты и нежную спаржу – тогда приготовьте их в мультиварке, там они точно превратятся в кашу.

2. Ароматная и румяная выпечка

Мультиварка для таких изделий – не лучший вариант, так как там точно не получатся пироги, кексы, а тем более – бисквит. Во-первых – тесто пропекается не одинаково, во-вторых – из-за конденсата оно будет влажным, тяжелым и не вкусным.

3. Безе

Это очень нежный десерт, который точно не получится в мультиварке. Для него нужна низкая температура и сухая атмосфера, а в мультиварке влажно.

4. Попкорн

Попкорн лучше готовить на плите или микроволновке

Все дело в том, что для приготовления попкорна нужна температура 200 С, а в мультиварках максимум – 175 С.

5. Блюда с вином

Для того, чтобы блюда с вином были ароматными и вкусными нужно, чтобы оно хорошо выпарилось, а в мультиварке это сделать невозможно и алкоголь просто испортит блюдо.

6. Молочные каши

Молочная каша получится не вкусной в мультиварке

Во-первых каша там готовится очень долго и практически всегда молоко "убегает". Поэтому лучше всего такие блюда готовить на плите.

7. Блины

Блины в мультиварке не прожарятся. Источник: Getty Images

Вам не удасться пожарить в мультиварке блины, так как они даже не смогут "прихватиться" в глубокой чаше мультиварки, вы не сможете их перевернуть, потому что это будет молочная жижа. Поэтому их также лучше всего жарить на сковороде.