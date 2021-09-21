Чиновники больше не смогут затягивать предоставление админуслуг

Сегодня Верховная Рада приняла в целом закон об изменениях, которые касаются сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина (№5454). "За" проголосовали 319 парламентариев, сообщает UBR.

В Минцифры отметили, что теперь украинцы будут своевременно получать качественный сервис, а госорганы не смогут затягивать сроки предоставления админуслуг.

Изменения касаются нормы, которая останавливала течение сроков предоставления админуслуг на период действия карантина. Поэтому предоставление услуг растягивалось во времени, а людям иногда приходилось месяцами ждать рассмотрение поданных документов.

В пояснительной записке указано, что срок предоставления админуслуг не может превышать более чем на 30 дней предельного срока их предоставления, определенного законом.

Также из записки следует, что должностные лица, уполномоченные оказывать такие услуги, несут ответственность за нарушение срока предоставления админуслуг.

Проблема со своевременным получением админуслуг во время карантина решается не только для населения, но и для бизнеса, написал в своем Telegram-канале глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.