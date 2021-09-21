Байден пообещал помощь слабым странам, но без "холодной войны"

США планируют выступать против доминирования более сильных стран над слабыми. В то же время они не стремятся к новой "холодной войне", сообщает РБК-Украина.

Об этом президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

По словам Байдена, Штаты, вместе с другими странами, желают бороться за равенство стран в мире.

"США будут участвовать в соревнованиях энергично. Мы будем вместе с нашими друзьями выступать против того, что сильные страны доминируют над слабыми, приобретая их территории силой, оказывая экономическое принуждение" , - заявил президент США.

В то же время Штаты не стремятся к тому, чтобы их тактика привела к "холодной войне".

"Но мы не стремимся к новой холодной войне, к миру, который бы был разделен на блоки" , - добавил Байден.

"США должны прибегать к вооруженным силам в крайних случаях: армия должна быть последним, а не первым инструментом для решения проблем", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН.

Байден подчеркнул, что далеко не все проблемы в мире можно решить при помощи силы.

"Бомбы и пули не спасут на от COVID-19 и от его будущих штаммов", - цитирует слова президента США агентство "Интерфакс-Украина﻿".

Человечество достигло поворотного момента в своей истории: ему предстоит решить ряд ключевых проблем, заявил Байден.

"Мы достигли поворотного момента в истории", - сказал он.

Среди проблем, которые требуют решения, Байден упомянул "завершение пандемии", решение кризиса с климатом, ликвидацию киберугроз, борьбу против терроризма, предотвращение конфликтов.

"Нам нужно работать друг с другом больше, чем когда бы то ни было" - сказал президент США.

Автор: Сергей Пышкин