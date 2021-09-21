США ввели санкции против платформы для обмена криптовалют

Министерство финансов США объявило о введении санкций против платформы для обмена криптовалют под названием SUEX, сообщает РБК-Украина.

Эта платформа зарегистрирована на территориях России и Чехии.

Как отмечают в Минфине США, платформа SUEX помогала хакерам-вымогателям для получения собственной незаконной выгоды. В частности, платформа помогала киберпреступникам облегчить транзакции, связанные с нелегальным активами.

Американский Минфин обнаружил связь платформы SUEX с восемью вымогателями. Анализ показал, что более 40% транзакций на платформе SUEX связаны с киберпреступниками.

Автор: Дмитрий Левицкий