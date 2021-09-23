Выхлопные газы старых авто приводят к росту заболеваний и аллергий в Украине

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий у украинцев. Ежегодно количество аллергиков растет – особенно в столице, сообщает Обозреватель.

Как рассказала аллерголог-имунолог Елена Бачинская, особенно увеличение случаев фиксируют среди молодежи, а чаще всего аллергией болеют именно жители мегаполисов.

По ее словам, люди чаще всего болеют такими недугами как:

аллергический ренит;

бронхиальная астма.

Бачинская отметила, что жители городов намного чаще обращаются с аллергией, чем жителей сельских регионов.

Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят старые автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения, подержанные автомобили сейчас завозятся к нам со всего мира без всякого контроля их экологичности.

Среди основных загрязнителей – мелкодисперсная пыль, которая попадает в наши дыхательные пути и накапливается в организме.

Доктор медицинских наук, заместитель директора Института общественного здоровья Елена Турос со своей стороны отметила, что, к примеру, в Черновцах ученые исследуют пыль диаметром до 1 микрона, уровень которой в регионе повысился из-за привезенных авто.

"Интересным является определение загрязнения, которое исследует Черновицкий университет. Там уже много лет наблюдают за мелкодисперсной пылью. Мы наблюдаем за пылью диаметром 2,5 и 10 микрон, а они исследуют пыль диаметром до 1 микрона. И эти уровни сейчас значительно повысились, ведь там такой регион, где много привезенных машин" , – сообщила она.

По словам доктора, загрязненный воздух может быть причиной хронических обструктивных болезней легких и рака легких.

"От 35% до 45% дозы, которая связана с основными загрязняющими веществами, которые могут проникать в самые низкие пути дыхательные, нам как раз дают транспортные кабины, автобусы, в которых не было кондиционирования, где открывались окна. Нельзя такого допускать" , – заявила Турос.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, на прошлой неделе в некоторых районах Киева уровень оксида углерода превышал норму в полтора раза, диоксида азота – более чем 4 раза, формальдегида – в 3,5 раза. Но эта проблема остается без внимания экологов.