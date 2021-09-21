Нафтогаз опроверг информацию члена правления о себестоимости газа

Информация о себестоимости добычи природного газа Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" якобы 1 грн/куб. м, которую обїявил член правления, главный исполнительный директор по трансформации НАК Отто Ватерландер в интервью "Экономической правде", не соответствует действительности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно" , – говорится в сообщении компании во вторник в ответ на интервью члена правления.

"Нафтогаз" указал, что актуальная себестоимость будет показана в финансовой отчетности за первое полугодие, подготовку которой компания завершает и которую должны проверить аудиторы.

"А плановая себестоимость будет указана в финансовом плане, который должно утвердить правительство Украины" , – отметил НАК.

"Нафтогаз" также опроверг информацию Ватерландера о роли главы правления Юрия Витренко и одной из иностранных консалтинговых компаний, а также личной роли самого члена правления в подготовке провалившейся программы "20/20" – увеличения добычи до 20 млрд куб. м к 2020 году.

По мнению НАК, интервью Ватерландера в целом содержит некорректную информацию, в связи с чем компания просит журналистов пользоваться информацией, распространяемой через официальные каналы коммуникации "Нафтогаза".

Как сообщалось, правительство в конце апреля сменило главу правления НАК Андрея Коболева на экс-исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. Это привело к конфликту с набсоветом и правлением, однако затем была достигнута договоренность о сохранении нового статус-кво до избрания нового набсовета на конкурсе. Однако в конце августа независимые члены набсовета заявили о невозможности дальнейшего пребывания на своих должностях после 20 сентября. В ближайшее время ожидаются также изменения в правлении компании.