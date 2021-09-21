Меркель рассказала о своих планах после сложения полномочий

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слухи о своих планах переехать в Гамбург после сложения полномочий, сообщает Лента.Ру.

Политик рассказала, что после ухода останется проживать в Берлине и Укермарке, где у нее есть квартира и загородный дом.

"Оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа" , — подчеркнула она.

Меркель также отметила, что ей не хватает Балтийского моря.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах. В 2005 году она стала первой женщиной на посту Федерального канцлера Германии и занимала этот пост на протяжении 16 лет.