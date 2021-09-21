Зеленский пришел на открытие сессии Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский с украинской делегацией принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Деловая столица.

Вместе с Зеленским были, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

На открытии сессии выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден.

Выступление Владимира Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранение окружающей среды — параллельно будет происходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды.