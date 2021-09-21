Голубовская призналась, что "спасла от смерти" Порошенко

Инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская призналась, что «спасла от смерти» экс-президента Петра Порошенко, когда он болел коронавирусом. Об этом она заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону, сообщает InfoResist.

Гордон спросил, правда ли Голубовская спасла Порошенко от смерти, на что она ответила утвердительно.

«Ну, от смерти – я честно хочу сказать: да, я была лечащим врачом. Он об этом говорил. Я тоже могу, наверное, об этом сказать. Немножко он болел так: мы все напрягались. Особенно напрягались в лечении, учитывая сопутствующие (заболевания)», – сказала доктор.

По словам Голубовской, приходилось «напрягаться» из-за непредсказуемости COVID-19. Она уточнила, что все пациенты получают примерно одинаковое лечение, в котором и для специалистов, и для зараженных самым главным является своевременное оказание помощи.

Медик отметила, что особенно это касается групп риска и врачи мониторят состояние пациентов и отслеживают его лабораторно. Она добавила, что если вовремя вмешиваться, многих все же удается спасти.