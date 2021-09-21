Политолог объяснил, что не так с законом об олигархах

Закон об олигархах, который может принять Верховная Рада, нарушает Конституцию Украины и не имеет аналогов в мире, сообщает Украина 24.

Об этом рассказал политолог Дмитрий Спивак.

"Нигде в мире с олигархией не борются отдельно взятым законом, который противоречит Конституции этой страны… Во всем мире борются с олигархией антимонопольным законодательством" , - подчеркнул эксперт.

В качестве примера Спивак напомнил об апрельском решении СНБО ввести санкции против топ-10 украинских контрабандистов:

"Так же бессмысленно было про борьбу с контрабандой. Помните? Пять месяцев прошло. "Вот эти десять контрабандисты, а эти нет". Не бывает законов против десяти человек. Д﻿ля того, чтобы прекратить контрабанду, таможня, пограничники, СБУ, железнодорожники просто должны прекратить воровать, и участвовать в коррупции… Такая же ситуация с этим законом. Нигде в мире не принимают законы личностного характера. Законы не принимают по отношению к конкретным людям. Мы знаем 20 или 50 фамилий общеизвестных богатых людей - список Forbes. А остальные? А в регионах? А кто владеет телеканалами? Чушь это собачья".

Также политолог привел конкретные примеры нарушения Конституции Украины: