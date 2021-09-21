Зеленский в США встретился с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке подчеркнул важность стратегического диалога касательно энергетической безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

Під час зустрічі подякував @vonderleyen за участь #ЄС у саміті #КримськоїПлатформи на найвищому рівні й виділення ???????? траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна–ЄС 12 жовтня. Наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки ????????. pic.twitter.com/bTaOfq93Vg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2021

"Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите "Крымской платформы" на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности", - написал Зеленский в Twitter.

Как сообщалось, вечером 20 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодные дебаты продлятся до 27 сентября.

Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.