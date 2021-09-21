Суд освободил от ответственности антимайдановца "Топаза"

Дарницкий районный суд Киева освободил от ответственности "антимайдановца" Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Дело закрыли из-за истечения сроков давности, сообщает РБК-Украина.

"Прокуроры тянули и только сейчас направили дело в суд" , - объяснил адвокат Александр Шадрин такое решение Дарницкого суда.

Отметим, "Топаза" обвиняли в соучастии в похищении Владислава Иваненко во время Майдана. В ночь на 21 января 2014 года Иваненко перепутали с другим активистом и похитили, после чего пытали. За это Кромскому грозило до 5 лет лишения свободы.

В январе 2018 года Киевский районный суд Харькова признал "Топаза" виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем. За содеянное он получил 8 лет лишения свободы, однако уже в сентябре 2018 года Октябрьский суд Харькова освободил Кромского из места лишения свободы.

В октябре 2020 года Кромского снова задержали правоохранители.

Автор: Дмитрий Левицкий