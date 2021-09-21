Говорить о передаче "Железного купола" Украине еще рано - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк 21 сентября заявил, что, несмотря на «месседжи со стороны США», говорить о скорой передаче системы ПВО «Железный купол» «пока еще рано», сообщает Думская.

«Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины ㅡ поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду «Железный купол». Рано еще говорить, и тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США», — заявил глава государства.

Таким образом Зеленский скорректировал заявление Офиса президента от 15 сентября, в котором прямо заявили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему «Железный купол». По словам представителей ОП, такой результат якобы был достигнут в результате предыдущей поездки Зеленского в Штаты в конце августа.