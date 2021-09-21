Первая ракетка Украины отказалась ехать на Кубок Кремля

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира, теннисистка Элина Свитолина, а также Марта Костюк не будут участвовать в теннисном турнире "Кубок Кремля", который пройдет в Москве, сообщает Деловая столица.

Украинки примут участие в другом турнире WTA в Испании.

Свитолина и Костюк выступят на турнире WTA 250 Tenerife Ladies Open на Тенерифе. Он пройдет в период с 18 по 24 октября. Турнир будет проходить одновременно с Кубком Кремля иукраинки решили выступить в Испании.

Элина Свитолина – пока единственная представительница топ-30, которая находится в предварительном списке участниц турнира.

В альтернативный список турнира WTA в Москве попали Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.