В Германии вооруженный человек захватил автобус с туристами

В Германии неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса. Захват произошел вечером 21 сентября в федеральной земле Бавария на юге ФРГ, сообщает РБК-Украина.

Как пишет Bild, после сообщения о происшествии полиция полностью заблокировала маршрут между развязками Хильпольтштайн и Грединг в обоих направлениях. Заложников захватил вооруженный пассажир автобуса. Среди заложников – два водителя автобуса.

Как сообщили в полиции Средней Франконии, остальные пассажиры уже находятся вне автобуса, под защитой полиции. Сам автобус припаркован на обочине. Во время операции были слышны звуки трех взрывов, над местом ЧП кружит полицейский вертолет.

Подробности уточняются.

Автор: Анна Полисученко