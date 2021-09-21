Зеленский предложил американскому бизнесу вкладывать в Украину

Президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с бизнесменами — представителями еврейской общины (American Jewish Committee) и призвал их вкладывать средства в трансформацию Украины, сообщает Деловая столица.

Президент отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов.

Зеленский сообщил, что Украина разработала амбициозный план изменений в государстве. А развитие экономического и инвестиционного взаимодействия между Украиной и США, по его словам, является одним из важнейших приоритетов.

"Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана" , — подчеркнул он.

Глава государства ознакомил инвесторов с ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в связи с запуском российского магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Президент отметил, что Украина готовится к траурным мероприятиям в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и пригласил принять в них участие.

Зеленский также выразил благодарность еврейской общине США, которая имеет исторические связи с нашей страной и внесла значительный вклад в развитие стратегических отношений между Украиной и Штатами.

Напомним, президент Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке, где принимает участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.