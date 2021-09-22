Польский премьер обвинил "Газпром" в шантаже

Нынешний рост цен на газ является наглядной демонстрацией шантажа Европы со стороны российской транснациональной энергетической компании "Газпром" и лично президента России Владимира Путина, сообщает Сегодня.

Об этом завил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции, сообщает Polskie Radio.

"Проект "Северный поток-2" является стратегической ошибкой, поскольку предоставление дополнительных инструментов для ценового шантажа "Газпрому" и Владимиру Путину означает увеличение возможности давления на Европу, рост цен на газ подтверждает наши опасения" , – заявил премьер-министр Польши.

По его мнению, "Северный поток-2" увеличивает геополитический риск в регионе и именно поэтому Варшава изначально была противником этого проекта и время показало, что они правильно спрогнозировали последствия такого проекта.