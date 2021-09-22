22 сентября 2021 - какой сегодня праздник, что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля, День хоббита, День защиты слонов, Международный день сияющего мира, День сети (OneWebDay), День каракулей, Всемирный день носорога, День кольчуги, Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом, Всемирный розовый день, сообщает УНИАН.

В Украине - День партизанской славы, в США - День профилактики падений, День дистанционного лечения, День долгожителей, День девичника, День бизнес-леди, День белого шоколада, День мороженого в рожке, в Барбадосе - День посадки деревьев, в Канаде - День дерева, в Болгарии - День независимости, в Эстонии, Латвии, Литве - Балтийский день единства, на Мали - День независимости, в Эстонии - День сопротивления, в Уругвае - День учителя, в Норвегии - День рождения принцессы Марты Луизы, в Швейцарии - День памяти святого Маврикия.

Памятные даты 22 сентября, годовщины и события

В 1792 году в этот день была провозглашена Французская республика, что стало точкой отсчета республиканского календаря.

22 сентября 1862 года 16-й президент США Авраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы "отныне и навсегда будут свободными". Декларация об отмене рабства во всех штатах была опубликована в газетах, а также напечатана отдельными выпусками. 30 декабря 1862 года президентом была подписана "Прокламация об освобождении", и первый же день нового 1863 года ознаменовался вступлением Декларации в законную силу. Линкольн всегда выступал против рабства, он был одним из инициаторов создания Республиканской партии, от которой и был избран в президенты страны.

В 1869 году 22 сентября в Австрии были выпущены первые в мире почтовые открытки.

В 1955 году близ Бахчисарая была открыта Крымская астрофизическая обсерватория.

В 1981 году американский Конгресс присвоил почетное гражданство США Раулю Валленбергу- шведскому дипломату, спасшему жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста. До Валленберга чести получить "Почетное гражданство США" был удостоен лишь Уинстон Черчилль.

В 2000 году 22 сентября из-за падения стоимости акций состояние основателя и главы компании "Майкрософт" Билла Гейтса за один день уменьшилось на 22 млрд долларов - антирекорд. Правда, "оставшиеся" на его счетах 63 миллиарда позволили ему сохранить за собой титул самого богатого человека мира, которым он и является на сегодняшний день.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 сентября чтит память родителей Девы Марии – Анны и Иоакима. В народе их считают покровителями бездетных женщин. Еще день назвали "Поднесеньев", или "Аким и Анна".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя давать и брать в долг, а также решать другие финансовые вопросы. Не стоит также спать при лунном свете, лучше закройте окно шторой. Считается, что иначе вы можете потерять здоровье и красоту, в вашей жизни появится больше неудач и бед.

Нежелательны длительные поездки и переезды. Резкая смена обстановки 22 сентября может привести к череде неудач в карьере и финансовой сфере.

Приметы на 22 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

улетели перелетные птицы - зима будет суровой;

богатый урожай рябины - осень будет дождливой.

Именины 22 сентября

Именины у Анны, Иосифа, Никиты, Феодосия и Харитона.