Эрдоган в ООН заявил о непризнании аннексии Крыма

Турция не признает аннексию Крыма Россией. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем» , – заявил турецкий лидер.

Накануне МИД Турции опубликовало заявление, в котором сообщило, что Анкара не признает результаты выборов, проведенных в Госдуму РФ на территории Крыма. Заявление раскритиковали в российском МИД и Кремле.