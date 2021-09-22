Литва призвала ООН усилить политику непризнания аннексии Крыма

Президент Литвы Гитанас Науседа в ООН призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма. Также он заявил, что чрезвычайно важно защищать права и свободы местного гражданского населения, сообщает РБК-Украина.

“Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконную аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует в целом осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма. Также очень важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Я приветствую усилия Украины удержать этот вопрос на повестке дня путем создания Международной крымской платформы” , - заявил Науседа в Twitter.

По его словам, Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период.

"Стремясь консолидировать международные усилия, в июле прошлого года мы совместно провели Украинскую конференцию реформ в Вильнюсе" , - добавил президент Литвы.

Автор: Анна Полисученко