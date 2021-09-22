Кулеба прокомментировал слова Байдена о "холодной войне"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Джо Байдена о нежелании начинать новую "холодную войну". Его комментарий опубликовал телеканал "Дом", сообщает УНИАН.
Во время выступления на общих дебатах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут оказывать сопротивление попыткам более сильных государств захватывать территории более слабых. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Байдена.
"Я думаю, что нежелание развязывать очередную холодную войну - это очень похвально для США, но, к сожалению, есть государства, в том числе и Российская Федерация, которые ищут свою войну. Поэтому вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать, чтобы другие не развязывали "холодные" и "горячие" войны", - отметил Кулеба.