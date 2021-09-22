У сопровождающего главу ЦРУ в Индии выявили "гаванский синдром"

Симптомы таинственного "гаванского синдрома" проявились у еще одного представителя США в заграничной поездке – офицера американской разведки, сопровождавшего директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Индии в начале сентября. Военный был направлен на медицинское обследование, сообщает Обозреватель.

Как пишет ABC News, жалобы офицера совпадают с большим количеством других подобных случаев за последние годы, связываемых с "гаванским синдромом". Указанное состояние включает в себя травмы и отек головного мозга, нарушения или потерю слуха, тошноту, мигрени, утрату чувства равновесия, когнитивные нарушения.

Журналисты отметили, что в Америке расследуются как минимум 200 схожих между собой инцидентов. Около половины связано с сотрудниками спецслужб США, еще половина – с дипломатами и членами их семей.

В ЦРУ случившееся с офицером комментировать отказались. СМИ в свою очередь напомнили: после вступления на должность глава ведомства Бернс утроил количество медицинского персонала, изучающего "гаванский синдром", а также провел встречу с сотрудниками агентства, у которых наблюдались такие проблемы со здоровьем.