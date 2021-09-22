Перспективные профессии, для которых не нужны особые навыки

В Украине среди перспективных профессий, для которых не нужно особых навыков и знания английского языка: моряк, медсестра, массажист, брокер, тайный покупатель. При этом без высшего образования можно работать в абсолютном большинстве сфер, сообщает Обозреватель.

"Знание английского полезный навык для любого человека, но эти данные показывают, что не обязательно знать язык, чтобы получить работу в разных сферах. Большинство вакансий, в которых не требуется иностранный язык ориентированы на работу только с украинским рынком и украинским клиентом", – говорит Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

Среди профессий, в которых работодатели практически не требуют от соискателей знание английского языка, оказались: курьер, электросварщик, врач, адвокат, продавец, официант, медицинский представитель, охранник, моряк, медсестра\медбрат, массажист, кладовщик, экспедитор, брокер, упаковщик, работник на производство, повар, электрик, касир, бармен, маляр, методист, фармацевт, консьерж, механик, уборщик, социальный работник, библиотекарь, плиточник, бетонщик, обвальщик мяса, мастер ногтевого сервиса, работник склада, учетчик, лаборант, косметолог, логопед, полицейский, военный, пожарник, водитель-инкасатор, тайный покупатель, слесарь, грузчик, токарь, монтажник, мерчендайзер, почтальон, реализатор, швея, пекарь, парикмахер, рихтовщик, таксист.

Некоторые же функции машины и программы, как минимум в ближайшие пять лет, заменить не смогут: консалтинг, здравоохранение в широком понимании (врачи, тренеры по здоровому образу жизни и т. д), стратегические советники – все эти направления будут востребованы и в будущем.