Названа причина "бесплодности" Марса

Марсу не хватило массы, чтобы удержать океаны. Из-за этого и исчезла вода на нем, соответственно планета была обречена стать бесплодной, сообщает Обозреватель.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Свою гипотезу они опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Свои выводы ученые основывают на результатах изучения изотопов калия, содержание которых связано с летучими веществами – в частности, с водой.

По их мнению, за время формирования Марс потерял в разы больше калия, чем Земля. В то же время обнаружена зависимость между размером планеты, ее гравитацией и изотопным состоянием калия.

Исследователи подчеркнули, что полученные результаты очень важны для поиска жизни на других планетах, поскольку масса планеты может влиять на существование сложных форм жизни.