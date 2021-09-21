На берег Азовского моря выбросило мертвых дельфинов

В Запорожской области на берег Азовского моря выкинуло мертвых дельфинов. Причина их смерти пока неизвестна. Об этом информирует пресс-служба Азовского рыбоохранного патруля, сообщает Новое время.

Инцидент произошел 20 сентября на территории Приазовского национального природного парка в поселке Чкалово. Там патрульные нашли двух дельфинов весом в 25−30 килограмм. При осмотре на коже никаких следов от рыболовных снастей не обнаружили.

На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка, для дальнейшего выяснения ситуации.

В организации предупредили, во избежание каких-либо попаданий инфекций — никогда не трогайте мертвого дельфина.