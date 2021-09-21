Суд назначил меру пресечения напавшему на корреспондента "Букв"

Печерский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве, избившего 21 июля фотокорреспондента издания "Буквы", Александра Кужельного. Суд приговорил его к условному сроку на один год.

Как пишут Буквы﻿, Шаланкевич ранее жил в России и был приближенным к российским неонацистам. В 2018 году в России его приговорили к 6 годам лишения свободы за разбой и хулиганство в составе группировки неонациста Максима Марцинкевича с прозвищем Тесак, однако отпустили из зала суда. Последние два года находится в Киеве.

Шаланкевича также обвиняют в нападении весной 2021 на парня и девушку. Дело по этому происшествию сейчас рассматривает Подольский районный суд города Киева.