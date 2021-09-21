Зеленский встретился с генсеком и главой Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом, а также с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом, обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН, сообщает Укринформ.

Во время бесед с Гутеррешом и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации. Кроме политических, президент нарушил также и «прагматичные» вопросы.

ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, отметил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн.

По его словам, есть большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить предоставление транспортных услуг, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, кроме того, у нас развита IT-сфера.