В Германии застрелили кассира за просьбу надеть маску

В Германии мужчина убил кассира, который отказался обслуживать его без маски на АЗС. Он объяснил это тем, что был подавлен, сообщает УНИАН.

Жуткий инцидент произошел на западе страны. 49-летний мужчина пришел на автомобильную заправочную станцию, чтобы купить пиво. Но кассир отказался продать ему алкоголь, посоветовав соблюдать карантинные меры.

Через полчаса недовольный мужчина вернулся, но уже в маске и с пистолетом. Полицейским он сказал, что поступил так из-за того, что является противником ковидных ограничений.

Злоумышленник отметил, что в момент нападения был "подавлен".