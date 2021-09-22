Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Владимир Зеленский на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил вопросы помощи, которую может предоставить Турция в освобождении задержанных оккупантами крымских активистов, в частности Наримана Джелялова, сообщает Укринформ.

Переговоры президентов прошли в Постоянном представительстве Турецкой Республики при ООН. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, стороны обсудили гуманитарную ситуацию в оккупированном Крыму и то, «каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар».

Президенты также коснулись ряда экономических вопросов, подчеркнули необходимость завершения подготовки и подписания соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами. В этом контексте для Украины актуальным остается вопрос поставок сжиженного газа с Ближнего Востока при содействии Турции.

Кроме того, на переговорах Зеленского и Эрдогана поднимались вопросы военного сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.