НБУ зарегистрировал новую банковскую группу

Национальный банк Украины признал новую банковскую группу «Конкорд» и согласовал зарегистрированный в Днепре одноименный банк ответственным лицом этой группы, сообщает Зеркало недели.

По данным пресс-службы регулятора в состав группы вошли банк «Конкорд», ООО «Корд Пей» и «Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД» (Великобритания). Группу контролируют сестры Юлия и Елена Соседки. Группа «Конкорд» стала 25-й банковской группой, зарегистрированной в Украине.

Банк «Конкорд» работает с 2006 года. По состоянию на 1 января 2021 года его крупнейшими акционерами являлись Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%) и Татьяна Маломуж (0,003%).

Активы банка оценивались в 2,826 млрд гривен, что обеспечило «Конкорду» 43-е место среди украинских банков. В 2018 году НБУ оштрафовал «Конкорд» на 1,5 млн гривен за нарушение требований финмониторинга.