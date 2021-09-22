Девушку за поджог украинского флажка выгнали из школы моделей
Жительница Каменского на Днепропетровщине сожгла маленький сувенирный украинский флаг. После огласки ее исключили из школы моделей, сообщает Цензор.НЕТ.
Видео надругательства над государственной символикой опубликовал Telegram-канал Катарсис. На кадрах одна из присутствующих спрашивает девушку, зачем та сжигает флаг Украины. Девушка отвечает, что это не ее флаг, и все смеются.
Пользователи соцсетей выяснили настоящее имя девушки и установили, что она учится в школе при местном модельном агентстве. После огласки администрация заведения ответила в переписке возмущенным пользователям, что девушку уже исключили.
Страницу в Instagram поджигательница закрыла. Ее последний статус - "пойду выкинусь".