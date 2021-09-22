На Херсонщине задержали военного командира за взяточниство

В Херсонской области на взятке задержан командир дивизиона одной из воинских частей, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным﻿ следствия Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона указанное должностное лицо за предоставление ходатайств командиру воинской части о поощрении подчиненных военнослужащих по случаю дня основания воинской части требовал от них взятки.

21 сентября во время получения взятки в сумме 6 тыс. грн, противоправные действия командира были прекращены правоохранителями.

Сейчас подозреваемому сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранении от занимаемой должности.