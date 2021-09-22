10 забавных ленивых животных, умеющих только есть и отдыхать

Иногда создается впечатление, что домашние животные обожают делать только две вещи: есть и спать. Любимцы с приходом в новый дом сразу же находят свое место и даже буря не способна согнать их оттуда. На прогулке, набегавшись, они устают и требуют вернуться домой, сообщает Обозреватель.

С наступлением холодов зверьки ищут себе уголок теплее у батареи или под одеялом. Далее подборка фото ленивых животных, которые хозяева опубликовали в сети.

Когда косили траву, доберман не изъявил желания подвинуться.

Доберман следит, как хозяин стрижет газон. Источник: Reddit/pi3rcetheveil

Котик настолько устал, что уснул по дороге в кроватку.

Котенок не дошел до спального места. Источник: Reddit/andyv001

Любимец удобно устроился на диване. Он не в силах побороть лень, чтобы перекусить.

Кот ленится есть. Источник: Reddit/hikkiingram

Хозяин взял пушистого друга с собой в горы, но тот быстро устал.

Пес радуется жизни. Источник: Reddit/ttw06

Попугаю стало холодно, поэтому он прилег отдохнуть на самое теплое место на компьютере.

Попугай прилег отдохнуть. Источник: Reddit/someonelseyoumightknow

Кот зацепился когтем за покрывало, но он ленится встать, поэтому решил лежать в забавной позе.

Кот зацепился коготком. Источник: Reddit/arya_needle

На дворе пошел дождь, но пес не спешил прятаться от непогоды.

Пес ленился уйти с любимого места. Источник: Reddit/serdito

Корги составил компанию хозяину – на протяжении всей дороги любимец крепко спал в рюкзаке.

Корги отдыхает в рюкзаке. Источник: Reddit/lhutslar

Кот залез на плиту в поисках вкусненького, но случайно заснул.

Кот прилег на теплой плитке. Источник: Reddit/kaappi

Зимой любимец все время проводит на батарее.