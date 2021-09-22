10 забавных ленивых животных, умеющих только есть и отдыхать
Иногда создается впечатление, что домашние животные обожают делать только две вещи: есть и спать. Любимцы с приходом в новый дом сразу же находят свое место и даже буря не способна согнать их оттуда. На прогулке, набегавшись, они устают и требуют вернуться домой, сообщает Обозреватель.
С наступлением холодов зверьки ищут себе уголок теплее у батареи или под одеялом. Далее подборка фото ленивых животных, которые хозяева опубликовали в сети.
Когда косили траву, доберман не изъявил желания подвинуться.
Котик настолько устал, что уснул по дороге в кроватку.
Любимец удобно устроился на диване. Он не в силах побороть лень, чтобы перекусить.
Хозяин взял пушистого друга с собой в горы, но тот быстро устал.
Попугаю стало холодно, поэтому он прилег отдохнуть на самое теплое место на компьютере.
Кот зацепился когтем за покрывало, но он ленится встать, поэтому решил лежать в забавной позе.
На дворе пошел дождь, но пес не спешил прятаться от непогоды.
Корги составил компанию хозяину – на протяжении всей дороги любимец крепко спал в рюкзаке.
Кот залез на плиту в поисках вкусненького, но случайно заснул.
Зимой любимец все время проводит на батарее.