Член бразильской делегации в ООН заболел COVID-19
Глава минздрава Бразилии Марселу Кейрога, прибывший в Нью-Йорк с президентом страны Жаиром Болсонару на Генассамблею ООН, заболел COVID-19, написал сам министр в Twitter, сообщает РИА Новости.
"Сообщаю всем, что сегодня я сдал положительный тест на COVID-19. Я буду на карантине в США, согласно всем санитарным протоколам", - написал он.
Новостной портал G1 со ссылкой на минздрав Бразилии сообщил, что карантин продлится 14 дней. Другие члены делегации прошли тесты, их результаты оказались отрицательными. Министр вакцинирован против коронавируса.