Член бразильской делегации в ООН заболел COVID-19

Глава минздрава Бразилии Марселу Кейрога, прибывший в Нью-Йорк с президентом страны Жаиром Болсонару на Генассамблею ООН, заболел COVID-19, написал сам министр в Twitter, сообщает РИА Новости.

"Сообщаю всем, что сегодня я сдал положительный тест на COVID-19. Я буду на карантине в США, согласно всем санитарным протоколам" , - написал он .

Comunico a todos que hoje testei positivo para #Covid19. Ficarei em quarentena nos #EUA, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Enquanto isso, o @minsaude seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Vamos vencer esse ????! ???????????????? pic.twitter.com/OIaK8hDPy6 — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 22, 2021

Новостной портал G1 со ссылкой на минздрав Бразилии сообщил, что карантин продлится 14 дней. Другие члены делегации прошли тесты, их результаты оказались отрицательными. Министр вакцинирован против коронавируса.