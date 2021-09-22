Член бразильской делегации в ООН заболел COVID-19

Глава минздрава Бразилии Марселу Кейрога, прибывший в Нью-Йорк с президентом страны Жаиром Болсонару на Генассамблею ООН, заболел COVID-19, написал сам министр в Twitter, сообщает РИА Новости.

"Сообщаю всем, что сегодня я сдал положительный тест на COVID-19. Я буду на карантине в США, согласно всем санитарным протоколам", - написал он.

Новостной портал G1 со ссылкой на минздрав Бразилии сообщил, что карантин продлится 14 дней. Другие члены делегации прошли тесты, их результаты оказались отрицательными. Министр вакцинирован против коронавируса.

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