В Украине дадут миллион учебному заведению с полной вакцинацией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал один миллион гривен учебному заведению в регионе, в котором показатель вакцинации сотрудников достигнет 100%. Он уточнил, что деньги будут выделены на развитие инфраструктуры, сообщает Обозреватель.

Об этом он заявил во время оперативного совещания городского совета 21 сентября. Соответствующие видео опубликовали на странице мэрии в Facebook.

Марцинкив уточнил, что миллион получит то учебное заведение Ивано-Франковска, где 100% вакцинированных от коронавируса сотрудников наберется первым. Деньги предусмотрены для развития учреждения.

"Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников" , – сказал мэр города.

Ранее во время совещания 7 сентября Марцинкив сказал, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против COVID-19. Он пообещал 100 тысяч гривен. Позже мэр заявил, что это была шутка.