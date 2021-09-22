7 растений, которые отпугивают пауков из вашего дома

Осень – это пора, когда не только мы с вами ищем теплых и уютных мест, но и насекомые тоже. Холодная и дождливая погода может привести к появлению в доме пауков, сообщает 24 Канал.

Эксперты из садового центра Primrose составили список растений, которые естественным образом отпугивают пауков без необходимости распылять вредные химикаты. В то же время они отмечают, что предохранительная мера должна начинаться еще вне дома.

Чистота во дворе, а также этих 7 растений помогут вам избежать паучьего нашествия.

Мелисса лекарственная

Мелиссу часто используют в приготовлении разнообразных блюд, чтобы добавить им цитрусового привкуса. Однако это невысокое комнатное растение также отпугивает пауков и плодовых мух.

Вообще пауки ненавидят все, что имеет цитрусовый запах. Поэтому, если залить водой пучок нарезанной мелиссы и распылить этот настой в темных уголках вашего дома, вы сможете очистить любые убежища пауков.

Базилик

Ароматические масла базилика отпугивают не только пауков, но и муравьев, комнатных мух и комаров. Из измельченного растения также можно изготовить спрей, если смешать ее гамамелисом. Просто распылите полученную жидкость на любую поверхность, а затем протрите ее.

Выращивайте базилик дома, разместив растение в месте с прямым попаданием солнечных лучей по крайней мере в течение 4 – 5 часов в день.

Лаванда

Лаванда также является отличным отпугивателем пауков. Просто свяжите небольшие пучки цветов и развешайте их во всех комнатах. Таким образом вы не только избавитесь от насекомых, но и получите природный ароматизатор.

Мята

Сорвите несколько листьев мяты и добавьте их в бутылку для опрыскивания, наполненную водой.

Оставьте на некоторое время, чтобы настоялось.

Затем распылите раствор при входе в дом, вокруг окон и дверных проемов.

Это будет своеобразным стоп-сигналом для пауков.

Для сдерживания насекомых также можно использовать свежие листья мяты.

Розмарин

Возможно, для людей розмарин имеет приятный легкий аромат, но для пауков он раздражающе интенсивный. Убедитесь, что вы выращиваете его в теплом помещении, ведь розмарин не слишком холодостойкий.

Эвкалипт

Веточки эвкалипта в ванной, кухне и гостиной также помогут предотвратить появление пауков в доме. Кроме того, вы можете смешать несколько листьев с гамамелисом и водой и опрыскать все участки, где могли бы поселиться незваные насекомые.

Хризантемы

Хризантемы содержат пиретрум – ингредиент, который часто используют в натуральных репеллентах от насекомых. Этот инсектицид отпугивает муравьев, клещей, блох, паутинных клещей, тараканов и даже постельных клопов.

Чернобрывцы

Чернобрывцев сторонятся почти все известные мелкие вредители, включая пауков, улиток и клопов. Просто разместите по всему дому букеты с этими яркими осенними цветами и наслаждайтесь жизнью без насекомых.