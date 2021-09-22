7 растений, которые отпугивают пауков из вашего дома
Осень – это пора, когда не только мы с вами ищем теплых и уютных мест, но и насекомые тоже. Холодная и дождливая погода может привести к появлению в доме пауков, сообщает 24 Канал.
Эксперты из садового центра Primrose составили список растений, которые естественным образом отпугивают пауков без необходимости распылять вредные химикаты. В то же время они отмечают, что предохранительная мера должна начинаться еще вне дома.
Чистота во дворе, а также этих 7 растений помогут вам избежать паучьего нашествия.
Мелисса лекарственная
Мелиссу часто используют в приготовлении разнообразных блюд, чтобы добавить им цитрусового привкуса. Однако это невысокое комнатное растение также отпугивает пауков и плодовых мух.
Вообще пауки ненавидят все, что имеет цитрусовый запах. Поэтому, если залить водой пучок нарезанной мелиссы и распылить этот настой в темных уголках вашего дома, вы сможете очистить любые убежища пауков.
Базилик
Ароматические масла базилика отпугивают не только пауков, но и муравьев, комнатных мух и комаров. Из измельченного растения также можно изготовить спрей, если смешать ее гамамелисом. Просто распылите полученную жидкость на любую поверхность, а затем протрите ее.
Выращивайте базилик дома, разместив растение в месте с прямым попаданием солнечных лучей по крайней мере в течение 4 – 5 часов в день.
Лаванда
Лаванда также является отличным отпугивателем пауков. Просто свяжите небольшие пучки цветов и развешайте их во всех комнатах. Таким образом вы не только избавитесь от насекомых, но и получите природный ароматизатор.
Мята
- Сорвите несколько листьев мяты и добавьте их в бутылку для опрыскивания, наполненную водой.
- Оставьте на некоторое время, чтобы настоялось.
- Затем распылите раствор при входе в дом, вокруг окон и дверных проемов.
- Это будет своеобразным стоп-сигналом для пауков.
- Для сдерживания насекомых также можно использовать свежие листья мяты.
Розмарин
Возможно, для людей розмарин имеет приятный легкий аромат, но для пауков он раздражающе интенсивный. Убедитесь, что вы выращиваете его в теплом помещении, ведь розмарин не слишком холодостойкий.
Эвкалипт
Веточки эвкалипта в ванной, кухне и гостиной также помогут предотвратить появление пауков в доме. Кроме того, вы можете смешать несколько листьев с гамамелисом и водой и опрыскать все участки, где могли бы поселиться незваные насекомые.
Хризантемы
Хризантемы содержат пиретрум – ингредиент, который часто используют в натуральных репеллентах от насекомых. Этот инсектицид отпугивает муравьев, клещей, блох, паутинных клещей, тараканов и даже постельных клопов.
Чернобрывцы
Чернобрывцев сторонятся почти все известные мелкие вредители, включая пауков, улиток и клопов. Просто разместите по всему дому букеты с этими яркими осенними цветами и наслаждайтесь жизнью без насекомых.