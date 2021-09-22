Встречу глав МИД США, Франции, Британии и ФРГ в ООН отменили

Запланированная ранее встреча глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена в связи с несовпадением графиков мероприятий, сказал журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американского Госдепартамента, сообщает Интерфакс.

"Я думаю, что графики помешали этой встрече на министерском уровне. Но многие из министров этих стран собираются встретиться друг с другом в других форматах" , - сказал чиновник.

На вопрос, будет ли у госсекретаря США Энтони Блинкена двусторонняя встреча с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, он ответил: "Я ожидал бы, что у госсекретаря и министра иностранных дел будет возможность обменяться мнениями в какой-то момент в течение недели".

Как отмечают СМИ, он не сказал, что причиной отмены встречи может быть дипломатический кризис, связанный с отказом Австралии от приобретения у Франции подводных лодок.