Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал о будущих отношениях с РФ

России и Германии необходимо сконцентрироваться на совместных усилиях в вопросах европейской безопасности. Такое мнение выразил кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц, сообщает Известия.

«Что касается развития наших отношений, тут, как и между Евросоюзом, так и Россией, важно, чтобы мы сконцентрировались на тех процессах, которые инициировали в свое время Гельмут Шмидт и Вилли Брандт: прежде всего — общая безопасность в Европе. К этому, разумеется, относится неприкосновенность границ, должна сохраняться территориальная целостность государств» , — подчеркнул он.

Шольц убежден, что развивать безопасность можно «только вместе, а не против друг друга».

«Эти стандарты европейской политики я ценю прежде всего» , — заключил кандидат в канцлеры.

Согласно последним опросам, политик остается лидером гонки за кресло Ангелы Меркель. 21 сентября он завершил предвыборную кампанию в Вольфсбурге (Нижняя Саксония).