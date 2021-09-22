Кандидат в канцлеры ФРГ рассказал о будущих отношениях с РФ
России и Германии необходимо сконцентрироваться на совместных усилиях в вопросах европейской безопасности. Такое мнение выразил кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц, сообщает Известия.
«Что касается развития наших отношений, тут, как и между Евросоюзом, так и Россией, важно, чтобы мы сконцентрировались на тех процессах, которые инициировали в свое время Гельмут Шмидт и Вилли Брандт: прежде всего — общая безопасность в Европе. К этому, разумеется, относится неприкосновенность границ, должна сохраняться территориальная целостность государств», — подчеркнул он.
Шольц убежден, что развивать безопасность можно «только вместе, а не против друг друга».
«Эти стандарты европейской политики я ценю прежде всего», — заключил кандидат в канцлеры.
Согласно последним опросам, политик остается лидером гонки за кресло Ангелы Меркель. 21 сентября он завершил предвыборную кампанию в Вольфсбурге (Нижняя Саксония).