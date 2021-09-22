Байден и Джонсон назвали условия признания "Талибана"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров в Вашингтоне согласились, что признание мировым сообществом радикального движения "Талибан" в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер, сообщает Известия.

«Они согласились, что любое международное признание «Талибана» должно координироваться и сопряжено с уважением этой группой прав человека» , — говорится в сообщении на сайте британского правительства в среду, 22 сентября.

Политики подчеркнули, что дипломатический подход — это самый эффективный способ предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане.