Байден и Джонсон назвали условия признания "Талибана"
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам переговоров в Вашингтоне согласились, что признание мировым сообществом радикального движения "Талибан" в качестве правительства Афганистана не может быть безусловным и обязательно должно иметь скоординированный характер, сообщает Известия.
«Они согласились, что любое международное признание «Талибана» должно координироваться и сопряжено с уважением этой группой прав человека», — говорится в сообщении на сайте британского правительства в среду, 22 сентября.
Политики подчеркнули, что дипломатический подход — это самый эффективный способ предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане.
«Лучший способ почтить память тех, кто отдал свои жизни, чтобы сделать Афганистан лучшим местом, — использовать все дипломатические и гуманитарные инструменты, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предотвратить гуманитарный кризис и сохранить достигнутое в Афганистане», — выделили в канцелярии британского премьера.