Курс валют НБУ на 22 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 сентября, не изменился и остается на уровне 26.71 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 21 сентября 2021 года.

Курс евро повысился на 9 коп до 31.36 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 36.53 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 28.90 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 2 коп до 6.78 за 1 польский злотый.