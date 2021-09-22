Курс валют НБУ на 22 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 21 сентября, не изменился и остается на уровне 26.71 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 21 сентября 2021 года.
Курс евро повысился на 9 коп до 31.36 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 36.53 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 28.90 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 2 коп до 6.78 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.708100
|EUR
|Евро
|31.356600
|RUB
|Рубль
|0.365160
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.528700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.903300
|PLN
|Польский злотый
|6.780900