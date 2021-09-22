Гороскоп на сегодня 22 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на сегодня, 22 сентября 2021 года. Осеннее равноденствие окажет ощутимое энергетическое влияние на людей и восстановит баланс настроений и мнений, сообщает Сегодня.

Астрологический прогноз на 22 сентября для всех знаков зодиака.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Овна

День обещает быть непростым. Если вы хотите сделать что-нибудь толковое – ни у кого не спрашивайте совета, а думайте сами. Тогда у вас все получится. В поле зрения появятся друзья, с которыми вы давно не виделись.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Тельца

Кому-то из вашего окружения сегодня не повезет, и причина кроется именно в вас. Не стоит скрывать свое несогласие в глобальных вопросах. Заявите об этом во всеуслышание, и впоследствии такая тактика вам очень пригодится.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Близнецов

Скорее всего, у вас появились завистники. Не злитесь и не позволяйте никому обидеть вас. Ваша главная задача на сегодня держать все под контролем, и тогда неприятности удивительным способом изменятся к лучшему.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Рака

У вас будет весьма благоприятный во всех отношениях день. Проявления вашей инициативы не потребуется, все как будто уже спланировано за вас. Вам не о чем беспокоиться, просто плывите по течению, доверившись чужому мнению.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Льва

Не будьте слишком мягким, иначе вы рискуете превратиться в жилетку для друзей, которые будут бесконечно к вам обращаться за жалостью, сочувствием и советом. Некогда предпринятые вами усилия сегодня начнут приносить плоды.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Девы

Будьте открыты в общении, сегодня велика вероятность завести новые полезные знакомства. Только не воспринимайте всю информацию на веру. И обращайте особое внимание на детали. Ведь в вашем деле мелочей не бывает!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Весов

Ваши эмоции сегодня могут вам помешать. Если вы с кем-то в ссоре — самое время помириться. Сегодня при желании вы даже сможете вернуть старых друзей и приобрести новых. Постарайтесь держать все под контролем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Скорпиона

Ваши новые знакомые в самое ближайшее время окажутся полезными вам. Не стоит демонстрировать окружающим, насколько вы неуверенны в себе. Даже если вы колеблетесь в каких-то вопросах, не показывайте этого.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Стрельца

Прежде чем принять какое-то решение, попросите совета у того, кому доверяете. Ваши друзья давненько вас не видели – полезно будет провести вечер в их компании. И возобновить старые знакомства – они вам вскоре пригодятся.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Козерога

Чтобы усилия этого дня не прошли даром, поставьте себе конкретные задачи. Только так вы сможете приблизиться к заветной цели. Особое внимание следует обратить на интонации и выражения. Их нельзя сегодня игнорировать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Водолея

Вы находитесь на распутье. Принять решение в одиночку будет достаточно трудно. Попробуйте посоветоваться с друзьями или родственниками. А еще проведите небольшой эксперимент, так вы внесете разнообразие в события дня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2021 года, для Рыб

Вас ожидает успех, если вы будете действовать. Приложите какие-то усилия, и тогда в ближайшем будущем все, что вы имеете, приумножится. Потратьте хотя бы часть сегодняшнего дня на себя и не оставайтесь в одиночестве.