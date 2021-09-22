В США Россию назвали главной военной угрозой

Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхерк назвал Россию главной военной угрозой для Соединенных Штатов Америки (США). Об этом он заявил в интервью журналу Air Force Magazine, сообщает Лента.Ру.

"Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия" , — заявил военный.

По его мнению, несмотря на то, что Китай представляет для США «долгосрочную экзистенциальную угрозу», на сегодняшний день в военном плане наибольшую угрозу для США представляет собой Россия благодаря ее подводным лодкам, бомбардировщикам и крылатым ракетам. При этом, считает генерал, в кибернетическом и космическом плане Россия и Китай равны, поэтому надо опасаться обе страны.

Выступая на конференции, организованной Ассоциацией ВВС США, Ванхерк указал на важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике, в противном случае Вашингтон идет на риск. Также он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием.