В Австралии произошло мощное землетрясение

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,8 бала по шкале Рихтера. В результате в Мельбурне были частично разрушены 46 зданий и отключилось электричество более чем для 35 тысяч жителей, сообщает Корреспондент.

О серьезных травмах после землетрясения не сообщается.

Один из местных жителей рассказал, что шестиэтажное здание, в котором он проживает, раскачивалось из стороны в сторону, когда произошло землетрясение.

Национальная сейсмологическая служба предупреждает о возможности повторных подземных толчков "в течение следующих недель или даже месяцев".

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение ощущалось в ряде регионов штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, в Канберре, Аделаиде и в западных пригородах Сиднея, а также в окрестностях города Лонсестон на Тасмании, однако наиболее сильными подземные толчки были в Мельбурне и Мансфилде.