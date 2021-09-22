Как чип-кризис уже повлиял на продажи автомобилей

Об ударе дефицита полупроводников и микрочипов по производству во всем автомобильном мире говорят с начала нынешнего года. Но до недавнего времени большинству OEM-производителей удавалось удовлетворять спрос, сокращая собственные запасы. Теперь обострившийся дефицит поставок начинает сдерживать регистрацию новых автомобилей. Сайт выяснил, как чип-кризис влияет на продажи импортеров и дилеров, сообщает Autoconsulting.

В сложившейся ситуации автопроизводители уже не могут пополнять опустевшие склады у дилеров, а потенциальные покупатели - стали реже заходить в автосалоны из-за роста цен на автомобили. Многие из них, либо откладывают покупку нового авто, либо ищут подходящие предложения на рынке подержанных авто. Эти тенденции выявили исследования, проведенные ECG (Европейской ассоциацией перевозчиков автомобилей) и компаниями IHS Markit и AutoForecast Solutions. Сегодня мы расскажем до каких масштабов уже выросла эта проблема.

На данный момент, производители микросхем не обещают немедленного устранения дефицита. Даже не смотря на то, что многие из них расширяют свои производственные мощности, специально для клиентов из автомобилестроения. Ближайшие пол года ситуация вряд ли изменится к лучшему.

Текущая ситуация

Вплоть до второй половины нынешнего года большинству автопроизводителей и дилеров удавалось удовлетворить спрос за счет избыточных запасов транспортных средств, появившихся за время карантина. И многие производители ожидали, что к концу нынешнего года, или к началу 2022-го, большая часть производственных планов, сорванных чип-кризисом, будет восстановлена. Поэтому, как временное решение они установили приоритет в производстве автомобилей с более высокой прибыльностью. А также - удалили некоторые электронные компоненты из пакетов оснащения некоторых моделей, чтобы не останавливать их выпуск. Но сейчас запасы OEM и дилеров находятся на почти рекордно низком уровне, а масштабы упущенных объемов производства уже слишком велики, чтобы избежать серьезного влияния на объемы продаж.

В компании IHS Markit прогнозировали, что из-за нехватки чипов в мире не будет произведено до 7,1 млн легковых автомобилей. Но эти оценки были опубликованы до того, как Toyota объявила о дальнейших сокращениях производства нынешним летом и осенью. Теперь аналитическая компания AutoForecast Solutions прогнозирует, что мировая автомобильная промышленность может потерять в производстве 8,5 млн легковых автомобилей и легких грузовиков. И это - почти вдвое больше их же прогноза в 4,57 млн, озвученного в конце июня. Обстановка ухудшается и AFS ожидает, что в Северной Америке не будет выпущено 2,58 млн единиц запланированных авто. А в Европе - более 2,5 млн единиц.

По словам вице-президента компании Сэма Фиорани, в течение одной недели сентября AutoForecast Solutions увеличила свой прогноз потерь продукции почти на 450 000 единиц, из-за дальнейших расхождений между фактическим и запланированным производством. Убытки General Motors увеличились на 86 000 штук авто, в первую очередь в США и Канаде. Renault-Nissan особенно сильно пострадал в Соединенных Штатах. В настоящее время ожидается, что в 2021 году Альянсом будет потеряно почти 265 000 автомобилей. Группа Stellantis сильно пострадала на многочисленных заводах в Северной Америке и Западной Европе.

Влияние дефицита полупроводников на перспективы производства легковых автомобилей, по данным AutoForecast Solutions

Теперь глобальные производственные потери начали выражаются в значительном сокращении числа регистраций новых автомобилей, по сравнению с прошлым годом. Продажи новых автомобилей в США в августе упали на 17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло из-за низкого уровня запасов автомобилей и роста цен, сдерживающих спрос. В августе аналогичное снижение наблюдалось и на европейских рынках. Рынок Германии упал в годовом исчислении на 23%, в Великобритании - на 22%, во Франции - на 15%.

И хотя август традиционно считается более спокойным, чем другие месяцы, в плане активности продаж автомобилей, на многих из этих рынков в августе прошлого 2020 года, наблюдалось восстановление после блокировки. Однако сейчас объемы продаж на большинстве рынков значительно ниже уровней, существовавших до COVID.

Перспективы

Чтобы сбалансировать ситуацию, многие дилеры продвигают продажи новых автомобилей на условиях «сборки на заказ». А также - начинают предлагать «почти новые» модели, если у них есть возможность получать подержанные авто.

Не смотря на то, что во всем мире огромные средства вкладываются в строительство новых производственных площадок для выпуска полупроводников и микрочипов, аналитики прогнозируют, что их дефицит останется и в 2022 году. Такой сценарий не исключают и топ-менеджеры Daimler, BMW и Volkswagen, которые недавно заявили, что дефицит продолжится. И что он существенно повлияет на производство и продажи в 2022 году.

Помимо того, что увеличение объемов производства полупроводников вряд ли поможет сбалансировать поставки до 2022 или даже 2023 года, цены на них, в некоторых случаях, выросли более, чем на 20%.

Поэтому, эксперты прогнозируют, что мере увеличения как цен, так и сроков поставки новых автомобилей, все больше потенциальных покупателей будут склоняться к подержанным авто. Особенно, в «почти новом” сегменте, который продается с гарантией OEM или дилера.

Конечно, существует вероятность восстановления продаж новых автомобилей после перестройки спроса и предложения. Однако маловероятно, что объемы продаж восстановятся настолько, чтобы компенсировать упущенное производство в 2021 году. Особенно, в связи со стремлением потенциальных покупателей к использованию подержанных автомобилей. Эксперты AutoForecast Solutions отмечают, что большая часть текущего спроса на автомобили поглощается рынком подержанных авто. Из-за этого, на вторичном рынке наблюдаются рекордные цены. Данная тенденция истощает часть спроса на новые авто, и является помехой тому, чтобы продажи новых автомобилей легко восстановились и установили рекорды, как только их предложение достигнет нужных объемов.

Часть потенциальных покупателей автомобилей с ДВС сместили свои интересы на электромобили и подключаемые гибриды. Этому, не в последнюю очередь, способствовали большие льготы при покупке и по налогам. Volkswagen даже запустил небольшую модель подписки в Германии под названием AutoAbo для своих электромобилей ID.3 и ID.4. Однако, увеличения спроса на электромобили будет недостаточно для устранения дефицита в других местах. Особенно в отношении высокоприбыльных автомобилей класса люкс или пикапов в США. А в среднесрочной перспективе эксперты не исключают возможность кризиса и для цепочки поставок электрокаров. Особенно это касается аккумуляторов.

У спада продаж, помимо чип-кризиса, есть и другие причины. В том числе - экономическая неопределенность с распространением дельта-варианта Covid-19. А также - корректировка государственной поддержки на некоторых рынках. Тем не менее, хорошая новость для импортеров и дилеров в том, что у экспертов нет данных, подтверждающих, что базовый спрос на личную мобильность значительно ослаб. Пока речь идет скорее о том, что на решение клиентов о покупке нового автомобиля влияют время ожидания и цены. В конце концов, аналитики прогнозируют, что вероятно, будет значительный отложенный спрос, и производители оригинального оборудования смогут восполнить некоторую потерю спроса. Хотя, они не отрицают, что восстановившийся высокий спрос и гонка за увеличение производственных объемов, могут оказать еще большее давление на предложение и цены.