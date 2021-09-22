В Украине хотят поменять календарь всех праздников
В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, сообщает РБК-Украина.
Министерство культуры показало проект и представило его всем на обозрение.
Пока это всего лишь документ на рассмотрении, в него могут внести изменения и только потом зарегистрировать в Верховной Раде.
Какие изменения могут произойти
В документе предлагают не переносить выходной день на другой, если праздник, который является нерабочим днем, совпадает с исходным.
Но есть исключения: Рождество Христово по юлианскому и григорианскому календарю, Пасха, День Святой Троицы по юлианскому календарю, и Новый год. Тут правило переноса выходного дня будет сохраняться.
День борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая) предлагается отмечать как международные дни. Их оставят выходными.
В документе предлагают классифицировать праздники: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.
Государственные праздники
- День соборности Украины (22 января),
- День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля),
- День памяти и примирения (8 мая),
- День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая),
- День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая),
- День Конституции (28 июня),
- День государственного флага Украины (23 августа),
- День Независимости Украины (24 августа),
- День украинской государственности (28 июля),
- День защитников Украины (14 октября),
- День украинского языка и письменности (9 ноября),
- День достоинства и свободы (21 ноября).
Кроме государственных праздников, законопроект определяет такие категории, как:
- День траура;
- Международный день;
- Памятная дата;
- Профессиональный праздник;
- День скорби
- Традиционный праздник
Дни скорби в Украине:
- День Героев Небесной Сотни - 20 февраля;
- День чернобыльской трагедии - 26 апреля;
- День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - 18 мая;
- День памяти погибших защитников Украины - 29 августа;
- День памяти депортированных украинцев - второе воскресенье сентября;
- День памяти жертв коммунистических репрессий — первое воскресенье ноября;
- День памяти жертв Голодомора - геноцида украинского народа - четвертая суббота ноября.
Международные дни
Международными могут стать такие дни:
- Международный день памяти жертв Холокоста (27 января),
- Международный день борьбы за права женщин (8 марта),
- Всемирный день Земли (22 апреля),
- День труда (1 мая),
- Международный день семьи (15 мая),
- Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня),
- Международный день молодежи (12 августа),
- День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа),
- Международный день демократии (15 сентября),
- Международный день пожилых людей (1 октября),
- Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).
Традиционные праздники
Традиционными могут стать такие праздники:
- Новый год (1 января),
- День матери (второе воскресенье мая),
- День отца (третье воскресенье июня),
- Основные религиозные праздники самых распространенных вероисповеданий Украины.
В какие праздники будут выходные
Проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законом. Новый Год, Рождество по юлианскому и григорианскому календарю, 8 марта, Пасха и Троица по юлианскому календарю, 1 и 9 мая, День Конституции, День Независимости, День защитника и защитницы Украины будут нерабочими.
Автор: Людмила Жукова