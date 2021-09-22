Инновационные лекарства от COVID-19 развезли по регионам

Доставленные в Украину инновационные лекарства, а именно 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этезевимаба (Etesevimab) уже развезены в регионы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инновационные лекарства включены в протокол лечения коронавирусной болезни. Теперь врачи, которые оказывают помощь больным COVID-19, будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

Механизм их действия заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

Действуют эти лекарства непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу.