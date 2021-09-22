Дуда раскритиковал Европу за "Северный поток-2"

Завершение строительства российского газопровода Nord Stream 2 демонстрирует равнодушие Европы к борьбе, которую ведет Украина за сохранение своей независимости, сообщает Укринформ.

Об этом в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сказал президент Польши Анджей Дуда.

"Какой был ответ богатых северных стран на драму украинского народа, борющегося за свою независимость? Ответом стало сооружение большого газопровода Nord Stream 2.

Он будет транспортировать российский газ в Западную Европу и приносить миллиардные доходы агрессору, демонстрируя полную беспомощность и даже безразличие к тому факту, что с этого момента Украина окажется в еще большей опасности" , - заявил польский лидер.

Дуда также напомнил, что никто из строивших или утверждавших проект этого газопровода не участвовал в недавнем саммите Крымской платформы.