В Дубае откроется самое высокое колесо обозрения в мире

В следующем месяце в Дубае планируют открыть "Глаз Дубая" - самое высокое колесо обозрения в мире. Об этом сообщает телеканал CNBC, сообщает Буквы.

Ни одно колесо обозрения в мире не сможет превзойти по высоте Ain Dubai, что на арабском языке означает "Глаз Дубая", открытие которого запланировано на 21 октября. Имея высоту 820 футов (около 250 метров), это будет самое высокое колесо обозрения в мире.

На Ain Dubai будет 48 закрытых капсул, они смогут вместить до 40 пассажиров в каждой. В целом 1750 человек могут кататься одновременно. Но из-за пандемии количество разрешенных пассажиров будет уменьшено до 10 человек.

Доступны три типа кают-капсул: "обзорные" каюты для базовых поездок, лаундж-каюты с напитками, и "частные" каюты, которые можно забронировать для званых обедов, деловых встреч и других мероприятий. Каждая поездка длится 38 минут.

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"Глаз Дубая" вдвое больше "Лондонского глаза".