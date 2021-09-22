Новая почта построит автоматизированный терминал за €28 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 13 млн евро компании "Новая Почта" на строительство нового автоматизированного терминала сортировки посылок в Днепре общей стоимостью более 28 млн евро, сообщает UBR.

Речь идет об обеспеченном корпоративном кредите с преимущественным правом требования на сумму до 13 млн евро. Средства предоставят в виде мультивалютной кредитной линии, доступной для выплаты в гривнах и евро, рассказали в пресс-центре банка.

Стоимость проекта "Новой почты" составляет 28,5 млн евро. Из них 14 млн евро – на проектирование и строительство терминала, 11,9 млн евро – на покупку сортировочной линии и другого оборудования и еще 2,6 млн евро – на непредвиденные расходы.

В ЕБРР подчеркивают, что проект по строительству автоматизированного терминала является частью долгосрочной стратегии роста компании, которая предусматривает трансформацию ее логистической модели, оптимизацию цепочки поставок и повышение качества обслуживания клиентов.

Напомним, в 2019 году "Новая почта" построила Хмельницкий инновационный терминал. Тогда компания привлекала 9,5 млн евро кредита от ЕБРР.