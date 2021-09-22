Что не так с Теслой и другими электрокарами

Электромобили уверенно завоевывают планету. А ведь еще десять лет назад мало кто мог бы предсказать столь стремительный рост индустрии электромобилей, сообщает Асафьев Стас.

Электрическое авто питается чистой электроэнергией, но ее выработка загрязняет воздух. То есть, если ДВС загрязняет воздух там, где ездит, то в случае "электро" загрязнение появляется на электростанциях.﻿ Но не все так однозначно и оптимистично в мире электромобилей. У пессимистов свои аргументы. Давайте разберемся, что не так с электромобилями.

